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Красова Марфа Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Поцелуев Даниил Иванович

Мать: Поцелуева Щеглова Мария Веденеевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Красов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Красов Александр Борисович

Рождение ребёнка
19.08.1931

Сын: Красов Валентин Александрович

Отец ребёнка: Красов Александр Борисович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Красов Борис Александрович

Отец ребёнка: Красов Александр Борисович

Смерть
1978

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