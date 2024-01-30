Красова Марфа Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
1929
Сын: Красов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Красов Александр Борисович
Рождение ребёнка
19.08.1931
Сын: Красов Валентин Александрович
Отец ребёнка: Красов Александр Борисович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Красов Борис Александрович
Отец ребёнка: Красов Александр Борисович
Смерть
1978