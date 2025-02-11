Архиреев Павел Александрович 1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Архиреев Павел Александрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1843, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Архиреев Александр Егорович1821 г.р.
Мать
Архиреева Пелагея Ивановна1823 г.р.
Дети
Архиреев Степан ПавловичДо 1870 г.р.
Архиреев Михаил ПавловичДо 1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Архиреев Александр Егорович

Мать: Архиреева Пелагея Ивановна

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архиреев Александр

Мать ребёнка: ?

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова (Архиреева) Пелагея Павловна

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Архиреев Степан Павлович

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Архиреев Михаил Павлович

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1871

Сын: Архиреев Илья Павлович

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Ефремова (Архиреева) Анна Павловна

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1875

Сын: Архиреев Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Боянкина (Архиреева) Матрёна Павловна

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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