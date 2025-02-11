Архиреев Павел Александрович
мужской, родился 1843, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецАрхиреев Александр Егорович1821 г.р.
МатьАрхиреева Пелагея Ивановна1823 г.р.
Дети
Архиреев Степан ПавловичДо 1870 г.р.
Архиреев Михаил ПавловичДо 1871 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архиреев Александр
Мать ребёнка: ?
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симонова (Архиреева) Пелагея Павловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1870
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1871
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Ефремова (Архиреева) Анна Павловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1875
Сын: Архиреев Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Боянкина (Архиреева) Матрёна Павловна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно