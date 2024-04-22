Гилев Семен Ефимович
Место рождения
Дата рождения22.07.1904 ст.
Дата смерти28.08.1904 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1904 ст.
Отец: Гилев Ефимий Никифорович
Мать: Гилева Фекла Михайловна
Крещение
25.07.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Смерть
28.08.1904 ст.
Причина смерти: от слабости
Похороны
29.08.1904 ст.