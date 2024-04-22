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Гилев Семен Ефимович

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

22.07.1904 ст.

Дата смерти

28.08.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1904 ст.

Отец: Гилев Ефимий Никифорович

Мать: Гилева Фекла Михайловна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
25.07.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Смерть
28.08.1904 ст.
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от слабости
Похороны
29.08.1904 ст.
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