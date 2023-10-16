Гуреева. Пузина (Кочетова) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1906
Дата смерти10.06.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1906
Отец: Кочетов Андрей
Рождение ребёнка
15.03.1927
Дочь: Пузина Антонина Фёдоровна
Отец ребёнка: Пузин Феодор Семёнович
Саратовская обл., Пугачёвский р-н, д. Старая Порубёжка
Рождение ребёнка
13.03.1930
Дочь: Шевелева Валентина Фёдоровна
Отец ребёнка: Пузин Феодор Семёнович
Саратовская обл., Пугачёвский р-н, д. Старая Порубёжка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пузин Феодор Семёнович
Саратовская обл., Пугачёвский р-н, д. Старая Порубёжка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.06.1993