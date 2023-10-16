Гуреева. Пузина (Кочетова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуреева. Пузина (Кочетова) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1906

Дата смерти

10.06.1993

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1906

Отец: Кочетов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1927

Дочь: Пузина Антонина Фёдоровна

Отец ребёнка: Пузин Феодор Семёнович

Саратовская обл., Пугачёвский р-н, д. Старая Порубёжка
Рождение ребёнка
13.03.1930

Дочь: Шевелева Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Пузин Феодор Семёнович

Саратовская обл., Пугачёвский р-н, д. Старая Порубёжка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузин Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Пузин Феодор Семёнович

Саратовская обл., Пугачёвский р-н, д. Старая Порубёжка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузин Феодор Семёнович

Смерть
10.06.1993
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