Березина Томара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1968
Сын: Березин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Березин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березина Ольга
Отец ребёнка: Березин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Березин Сергей
Отец ребёнка: Березин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Березин Александр
Отец ребёнка: Березин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Березин Владимир
Отец ребёнка: Березин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Березин Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Березин Алексей Павлович
Смерть
Неизвестно