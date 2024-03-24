Березина Томара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина Томара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Николай Алексеевич

Мать: Смирнова Мария Константиновна

Рождение ребёнка
03.12.1968

Сын: Березин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Березин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березина Ольга

Отец ребёнка: Березин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березин Сергей

Отец ребёнка: Березин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березин Александр

Отец ребёнка: Березин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березин Владимир

Отец ребёнка: Березин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березин Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Березин Алексей Павлович

Смерть
Неизвестно
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