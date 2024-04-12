Глушкова Праскева Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1825
Отец ребёнка: Глушков Иван Макаров
Рождение ребёнка
12.06.1829
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Глушков Иван Макаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глушков Иван Макаров
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно