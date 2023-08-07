(Бякова) Феодосия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бякова) Феодосия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1821

Дата смерти

08.01.1822

Пол

Женский

Отец

Около 1786 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1821

Отец: Бяков Гаврило Иванович

Мать: Бякова Татьяна Семёновна

У экономического крестьянина Гаврила Ивановича Бякова от жены его Татьяны Семеновны Восприемник сноха его Евдокия Яковлеана Бякова Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Смерть
08.01.1822
Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви
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