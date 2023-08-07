(Бякова) Феодосия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1821
Дата смерти08.01.1822
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
21.05.1821
Отец: Бяков Гаврило Иванович
Мать: Бякова Татьяна Семёновна
У экономического крестьянина Гаврила Ивановича Бякова от жены его Татьяны Семеновны Восприемник сноха его Евдокия Яковлеана Бякова Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Смерть
08.01.1822
Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви