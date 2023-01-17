Овчинников Геннадий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Геннадий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белолипецкая (Копякова) Надежда Васильевна

Невельск, Невельский, Сахалинская область
Смерть
Неизвестно

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