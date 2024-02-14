Надершин Камай (Ханмурза)
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1780
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Биктеев Надершы
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Мухаметалим
Мать ребёнка: Гульичар
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Камаев Юсиф
Мать ребёнка: Гульичар
Рождение ребёнка
1822
Сын: Камаев Хуснетдин
Мать ребёнка: Гульичар