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Надершин Камай (Ханмурза)

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1780

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

1756 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Биктеев Надершы

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Мухаметалим

Мать ребёнка: Гульичар

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Камаев Юсиф

Мать ребёнка: Гульичар

Рождение ребёнка
1822

Сын: Камаев Хуснетдин

Мать ребёнка: Гульичар

Смерть
1851

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