Якубов Невмян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Якубов Малик
Мать ребёнка: Якубова (Измайлова) Фатиха
Рождение ребёнка
1919
Сын: Якубов Нурахмят
Мать ребёнка: Якубова (Измайлова) Фатиха
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
18.01.1928
Рождение ребёнка
1932
Смерть
1951