Якубов Невмян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубов Невмян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1914 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Якубов Малик

Мать ребёнка: Якубова (Измайлова) Фатиха

Рождение ребёнка
1919

Сын: Якубов Нурахмят

Мать ребёнка: Якубова (Измайлова) Фатиха

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якубова (Измайлова) Фатиха

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якубова (Измайлова) Фатиха

Рождение ребёнка
18.01.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якубова (Измайлова) Фатиха

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якубова (Измайлова) Фатиха

Смерть
1951

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