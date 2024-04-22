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Исай Васильев (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

1719 г.р.

Мать

Около 1717 г.р.

Жена

Около 1762 г.р.

Дети

Около 1787 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1793 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Василий Алексеев (Ич)

Мать: Анна Панкратьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Иван Исаев (Ич)

Мать ребёнка: Анна Васильева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Евдокея Исаева (Вна)

Мать ребёнка: Анна Васильева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Акулина Исаева (Вна)

Мать ребёнка: Анна Васильева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Васильева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1835
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