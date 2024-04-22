Исай Васильев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Василий Алексеев (Ич)
Мать: Анна Панкратьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Иван Исаев (Ич)
Мать ребёнка: Анна Васильева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Евдокея Исаева (Вна)
Мать ребёнка: Анна Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Акулина Исаева (Вна)
Мать ребёнка: Анна Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1835