Шестакова Феодосия Аверьяновна
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
1818
Сын: Шестаков Гавриил Фролович
Отец ребёнка: Шестаков Фрол Леонтьевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евгения Фроловна
Отец ребёнка: Шестаков Фрол Леонтьевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Шестаков Ермолай Фролович
Отец ребёнка: Шестаков Фрол Леонтьевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Шестаков Фрол Леонтьевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Степанида Фроловна
Отец ребёнка: Шестаков Фрол Леонтьевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: ...фья Фроловна
Отец ребёнка: Шестаков Фрол Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно