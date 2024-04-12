Шестакова Феодосия Аверьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Феодосия Аверьяновна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Шестаков Гавриил Фролович

Отец ребёнка: Шестаков Фрол Леонтьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Евгения Фроловна

Отец ребёнка: Шестаков Фрол Леонтьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Шестаков Ермолай Фролович

Отец ребёнка: Шестаков Фрол Леонтьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Шестаков Фотий Фролович

Отец ребёнка: Шестаков Фрол Леонтьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Степанида Фроловна

Отец ребёнка: Шестаков Фрол Леонтьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: ...фья Фроловна

Отец ребёнка: Шестаков Фрол Леонтьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Фрол Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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