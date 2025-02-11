Екатерина Кузьмина 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Екатерина Кузьмина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1857, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Александра Васильева1838 г.р.
Отец
Кузьма Иванов1828 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Кузьма Иванов

Мать: Александра Васильева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

85

Смерть
Неизвестно

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