Бочкарева Татьяна Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бочкарев Николай Иванович
Отец ребёнка: Бочкарев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
06.06.1898
Отец ребёнка: Бочкарев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
09.10.1910 ст.
Дочь: Кожевникова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Бочкарев Иван Сергеевич