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Бочкарева Татьяна Гавриловна

Место рождения

Ново Обошино, Боровкинская волость, Бугурусланский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ново Обошино, Боровкинская волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочкарев Николай Иванович

Отец ребёнка: Бочкарев Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
06.06.1898

Сын: Бочкарев Федор Иванович

Отец ребёнка: Бочкарев Иван Сергеевич

Ново Обошино, Боровкинская волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1910 ст.

Дочь: Кожевникова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Бочкарев Иван Сергеевич

Ново Обошино, Боровкинская волость, Бугурусланский уезд

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