Хрюкина Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрюкина Мавра

Хрюкина Мавра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1886 г.р.

Дети

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрюкин Прокопий Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1913 ст.

Дочь: (Хрюкина) Дарья Прокопьевна

Отец ребёнка: Хрюкин Прокопий Тихонович

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.

Дочь: (Хрюкина) Пелагея Прокопьевна

Отец ребёнка: Хрюкин Прокопий Тихонович

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1917 ст.

Сын: Хрюкин Николай Прокопьевич

Отец ребёнка: Хрюкин Прокопий Тихонович

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.