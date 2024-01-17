Хрюкина Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1913 ст.
Дочь: (Хрюкина) Дарья Прокопьевна
Отец ребёнка: Хрюкин Прокопий Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.
Дочь: (Хрюкина) Пелагея Прокопьевна
Отец ребёнка: Хрюкин Прокопий Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1917 ст.
Сын: Хрюкин Николай Прокопьевич
Отец ребёнка: Хрюкин Прокопий Тихонович
Смерть
Неизвестно