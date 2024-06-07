Кресальный Афанасий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кресальный Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кресальный Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Кресальная Фекла Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кресальный Каленик Афанасьевич
Мать ребёнка: Кресальная Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
01.01.1877
Дочь: Высоцкая (Кресальная) Мелания Афанасьевна
Мать ребёнка: Кресальная Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Кресальный Фёдор Афанасьевич
Мать ребёнка: Кресальная Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кресальный Леонтий Афанасьевич
Мать ребёнка: Кресальная Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кресальный Степан Афанасьевич
Мать ребёнка: Кресальная Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Дырда (Кресальная) Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Кресальная Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Шепель (Кресальная) Дария Афанасьевна
Мать ребёнка: Кресальная Фекла Яковлевна
Смерть
Неизвестно