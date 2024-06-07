Кресальный Афанасий Иосифович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кресальный Афанасий Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кресальный Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кресальный Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Кресальная Фекла Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Кресальный Каленик Афанасьевич

Мать ребёнка: Кресальная Фекла Яковлевна

Рождение ребёнка
01.01.1877

Дочь: Высоцкая (Кресальная) Мелания Афанасьевна

Мать ребёнка: Кресальная Фекла Яковлевна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Кресальный Фёдор Афанасьевич

Мать ребёнка: Кресальная Фекла Яковлевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Кресальный Леонтий Афанасьевич

Мать ребёнка: Кресальная Фекла Яковлевна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Кресальный Степан Афанасьевич

Мать ребёнка: Кресальная Фекла Яковлевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Дырда (Кресальная) Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Кресальная Фекла Яковлевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Шепель (Кресальная) Дария Афанасьевна

Мать ребёнка: Кресальная Фекла Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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