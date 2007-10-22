Шульга (Манойло) Мария
Место рожденияХайбулинский район Башкортостан
Дата рождения28.02.1921
Дата смерти22.10.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1921
Отец: Манойло Петр Алексеевич
Мать: Манойло (Корсун) Наталья
Бракосочетание
06.12.1945
Рождение ребёнка
01.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шульга Григорий Санинструктор Сидорович
Рождение ребёнка
25.12.1956
Сын: Шульга Владимир
Отец ребёнка: Шульга Григорий Санинструктор Сидорович
Смерть
22.10.2007
Похороны
Неизвестно