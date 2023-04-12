Ильиных (Сусева) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных (Сусева) Зинаида Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сусев Николай

Мать: Сусева Ульяна Михайловна

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