Потапова (Абрамова) (Абрамова) Надежда Алексеевна
Место рождения
Дата рождения11.09.1946
Дата смерти25.09.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1946
Рождение ребёнка
22.01.1969
Отец ребёнка: Потапов Алексей
Рождение ребёнка
08.07.1972
Сын: Потапов Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Потапов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потапов Алексей
Смерть
25.09.2016
Похороны
Неизвестно