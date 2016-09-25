Потапова (Абрамова) (Абрамова) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Абрамова) (Абрамова) Надежда Алексеевна

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Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

11.09.1946

Дата смерти

25.09.2016

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1946

Отец: Абрамов (ансимов) Алексей Степанович

Мать: Абрамова (мясникова Антонина Яковлевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
22.01.1969

Сын: Потапов Павел Алексеев

Отец ребёнка: Потапов Алексей

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
08.07.1972

Сын: Потапов Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Потапов Алексей

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Алексей

Смерть
25.09.2016
Пермь, Пермский, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
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