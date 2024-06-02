Топольская Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Егорова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова (Топольская) Александра Валерьевна
Отец ребёнка: Топольский Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Топольский Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Топольский Валерий