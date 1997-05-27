Малашенкова (Сергеева) Диана Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малашенкова (Сергеева) Диана Дмитриевна

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

27.05.1997

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1997

Отец: Сергеев Дмитрий Владимирович

Мать: Сергеева (Чернякова) Олеся Викторовна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Образование
31.05.2014
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
МБОУ СОШ №32 (11 классов)
Образование
04.08.2019
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смоленская Государственная Сельскохозяйственная Академия 2014 2019 гг Специальность Ветеринарный врач
Бракосочетание
10.07.2020

Муж: Малашенков Артём Юрьевич

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.03.2022

Сын: Малашенков Захар Артёмович

Отец ребёнка: Малашенков Артём Юрьевич

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