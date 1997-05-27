Малашенкова (Сергеева) Диана Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения27.05.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1997
Образование
31.05.2014
МБОУ СОШ №32 (11 классов)
Образование
04.08.2019
Смоленская Государственная Сельскохозяйственная Академия 2014 2019 гг Специальность Ветеринарный врач
Бракосочетание
10.07.2020
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.03.2022
Сын: Малашенков Захар Артёмович
Отец ребёнка: Малашенков Артём Юрьевич