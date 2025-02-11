Коновалов Максим Анисимов
мужской, родился 22.07.1809, Кашпир, Сызрань, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецКоновалов Анисим НикифоровНеизвестно г.р.
Супруги
Матрена Лаврентьева (Ларионова)1808 г.р.
Дети
Коновалов Степан Максимов1829 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
22.07.1809
Отец: Коновалов Анисим Никифоров
Мать: не указана
Кашпир, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
22.10.1826
Кашпир, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
1829
Сын: Коновалов Степан Максимов
Мать ребёнка: Матрена Лаврентьева (Ларионова)
Смерть
Неизвестно