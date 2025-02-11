Коновалов Максим Анисимов 22.07.1809 — найти родственников по фамилии на Familio

Коновалов Максим Анисимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 22.07.1809, Кашпир, Сызрань, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Коновалов Анисим НикифоровНеизвестно г.р.
Супруги
Матрена Лаврентьева (Ларионова)1808 г.р.
Дети
Коновалов Степан Максимов1829 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1809

Отец: Коновалов Анисим Никифоров

Мать: не указана

Кашпир, Сызрань, Самарская область

Бракосочетание
22.10.1826

Жена: Матрена Лаврентьева (Ларионова)

Кашпир, Сызрань, Самарская область

Рождение ребёнка
1829

Сын: Коновалов Степан Максимов

Мать ребёнка: Матрена Лаврентьева (Ларионова)

Смерть
Неизвестно

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