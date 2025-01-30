Киляков Валерий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1996
Сын: Киляков Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Килякова (Алифонова) Ольга Александровна
Рождение ребёнка
18.10.2002
Дочь: (Килякова) Виктория Валерьевна
Мать ребёнка: Килякова (Алифонова) Ольга Александровна
Рождение ребёнка
18.01.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Килякова (Алифонова) Ольга Александровна