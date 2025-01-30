Киляков Валерий Александрович 01.01.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Киляков Валерий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.

Дети

1996 г.р.
2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

С
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Килякова (Алифонова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
15.10.1996

Сын: Киляков Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Килякова (Алифонова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
18.10.2002

Дочь: (Килякова) Виктория Валерьевна

Мать ребёнка: Килякова (Алифонова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
18.01.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Килякова (Алифонова) Ольга Александровна

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