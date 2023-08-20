Медведев Константин Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведев Константин Анатольевич

Медведев Константин Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1968

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1968

Отец: Медведев Анатолий Михайлович

Мать: Медведева Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
24.07.1989

Дочь: Медведева Ольга Константиновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.12.1993

Дочь: Медведева Евгения Константиновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close