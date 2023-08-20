Медведев Константин Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1968
Рождение ребёнка
24.07.1989
Дочь: Медведева Ольга Константиновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.12.1993
Дочь: Медведева Евгения Константиновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности