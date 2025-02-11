Потешкина Варвара Егорова
женский, родилась 1830
умерла Неизвестно
Супруги
Потешкин Яков Захаров1833 г.р.
Дети
Потешкин Ефрем Яковлев1853 г.р.
(Потешкина) Дарья Яковлева1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Потешкин Яков Захаров
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Потешкина) Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Потешкин Яков Захаров
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно