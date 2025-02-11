Потешкина Варвара Егорова 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Потешкина Варвара Егорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1830

умерла Неизвестно

Супруги
Потешкин Яков Захаров1833 г.р.
Дети
Потешкин Ефрем Яковлев1853 г.р.
(Потешкина) Дарья Яковлева1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потешкин Яков Захаров

Рождение ребёнка
1853

Сын: Потешкин Ефрем Яковлев

Отец ребёнка: Потешкин Яков Захаров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Потешкина) Дарья Яковлева

Отец ребёнка: Потешкин Яков Захаров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

3

Смерть
Неизвестно

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