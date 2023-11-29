Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мищенко) Ольга

Отец ребёнка: Мищенко Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мищенко Андрей

Отец ребёнка: Мищенко Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мищенко Николай

Отец ребёнка: Мищенко Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мищенко Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мищенко Степан

Рождение ребёнка
18.02.1924

Дочь: Коломиец (Мищенко) Анна

Отец ребёнка: Мищенко Степан

Смерть
1959

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