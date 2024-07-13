Валькова Анастасия Антоновна Около 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Валькова Анастасия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вальков Димитрий Лупентьевич

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Валькова Анисия Дмитриевна

Отец ребёнка: Вальков Димитрий Лупентьевич

Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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