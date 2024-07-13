Валькова Анастасия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Валькова Анисия Дмитриевна
Отец ребёнка: Вальков Димитрий Лупентьевич
Усть-Паденьга, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно