Веричева Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1771
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 3 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 33 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Никитич
Рождение ребёнка
Вычислено 1792
Отец ребёнка: Семен Никитич
Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 3 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1798 год | 29 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1... Показать все
Смерть
После 1834