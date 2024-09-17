Веричева Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веричева Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1771

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1766 г.р.

Дети

Вычислено 1792 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 3 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 33 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Никитич

Рождение ребёнка
Вычислено 1792

Сын: Веричев Федор Семенович

Отец ребёнка: Семен Никитич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 3 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1798 год | 29 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1... Показать все
Смерть
После 1834

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