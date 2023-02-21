Гагаринова (Пегащева) Матрона Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.12.1904
Дочь: Анисия Алексеевна
Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Прокопьевич
Рождение ребёнка
03.03.1913
Сын: Гогаринов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Прокопьевич
Рождение ребёнка
07.05.1914
Сын: Гогаринов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Прокопьевич
Рождение ребёнка
?.06.1915
Дочь: Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Прокопьевич
Рождение ребёнка
26.06.1916
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно