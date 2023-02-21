Гагаринова (Пегащева) Матрона Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова (Пегащева) Матрона Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1904

Дочь: Анисия Алексеевна

Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Прокопьевич

Рождение ребёнка
03.03.1913

Сын: Гогаринов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Прокопьевич

Рождение ребёнка
07.05.1914

Сын: Гогаринов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Прокопьевич

Рождение ребёнка
?.06.1915

Дочь: Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Прокопьевич

Рождение ребёнка
26.06.1916

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Алексей Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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