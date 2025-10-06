Руднев Анатолий Алексеевич
мужской, родился Около 23.01.1902 ст., Москва, город федерального значения Москва
умер 09.04.1902 ст., Москва, город федерального значения Москва
ОтецРуднев Алексей Евдокимович15.03.1852 ст. г.р.
МатьРуднева (Леонардова) Капитолина АлексеевнаОколо 1870 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.01.1902 ст.
Смерть
09.04.1902 ст.
Похороны
11.04.1902 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/ed2e79e2-2efc-4649-b4d8-e38617527f66/24?center=1034+3421