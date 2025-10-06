Руднев Анатолий Алексеевич Около 23.01.1902 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Руднев Анатолий Алексеевич

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился Около 23.01.1902 ст., Москва, город федерального значения Москва

умер 09.04.1902 ст., Москва, город федерального значения Москва

Отец
Руднев Алексей Евдокимович15.03.1852 ст. г.р.
Мать
Руднева (Леонардова) Капитолина АлексеевнаОколо 1870 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 23.01.1902 ст.

Отец: Руднев Алексей Евдокимович

Мать: Руднева (Леонардова) Капитолина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/ed2e79e2-2efc-4649-b4d8-e38617527f66/24?center=1034+3421

Смерть
09.04.1902 ст.
Москва, город федерального значения Москва

От воспаления кишок, в возрасте 2 месяцев https://yandex.ru/archive/catalog/88dd4a07-3c5e-444a-81b2-b19742b785d6/443?center=1853+3413 https://yandex.ru/archive/catalog/88dd4a07-3c5e-444a-81b2-b19742b785d6/443?center=1853+3413

Похороны
11.04.1902 ст.
Москва, город федерального значения Москва

На Ваганьковском кладбище https://yandex.ru/archive/catalog/88dd4a07-3c5e-444a-81b2-b19742b785d6/443?center=1853+3413

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