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Смирнов Иван Федорович

Место рождения

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Федор Григорьевич

Мать: Марфа Фадеевна

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Марина Селиверстовна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Смирнов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Смирнова Марина Селиверстовна

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Смирнова Анфиса Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Марина Селиверстовна

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Смирнова Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Марина Селиверстовна

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.01.1871

Сын: Смирнов Иван Иванович

Мать ребёнка: Смирнова Марина Селиверстовна

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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