Смирнов Иван Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Федор Григорьевич
Мать: Марфа Фадеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Смирнова Марина Селиверстовна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Смирнова Анфиса Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Марина Селиверстовна
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Смирнова Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова Марина Селиверстовна
Рождение ребёнка
09.01.1871
Мать ребёнка: Смирнова Марина Селиверстовна
Смерть
Неизвестно