Раппу (Хювёнен) Мария Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1859
Дата смерти1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1882
Рождение ребёнка
14.09.1888
Отец ребёнка: Раппу Андрей Павлович
Рождение ребёнка
17.11.1893
Дочь: Матикайнен (Раппу) Софья Андреевна
Отец ребёнка: Раппу Андрей Павлович
Рождение ребёнка
28.09.1899
Сын: Раппу Иван Андреевич
Отец ребёнка: Раппу Андрей Павлович
Смерть
1937