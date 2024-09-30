Раппу (Хювёнен) Мария Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раппу (Хювёнен) Мария Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1859

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.06.1882

Муж: Раппу Андрей Павлович

Рождение ребёнка
14.09.1888

Сын: Раппу Павел Андреевич

Отец ребёнка: Раппу Андрей Павлович

Рапполово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.11.1893

Дочь: Матикайнен (Раппу) Софья Андреевна

Отец ребёнка: Раппу Андрей Павлович

Рапполово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.09.1899

Сын: Раппу Иван Андреевич

Отец ребёнка: Раппу Андрей Павлович

Рапполово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1937

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