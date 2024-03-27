Апольский Василий Михайлович
Место рожденияНовосибирская обл., Бакчарский р-н, пос. Вавиловка
Дата рождения1920
Дата смерти14.08.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Апольский Михаил Александрович
Новосибирская обл., Бакчарский р-н, пос. Вавиловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Апольский Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Красногорск
Смерть
14.08.1943
Смоленская обл., Ельнинский р-н, д. Мартынково, в районе