Апольский Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАпольский Василий Михайлович

Апольский Василий Михайлович

Место рождения

Новосибирская обл., Бакчарский р-н, пос. Вавиловка

Дата рождения

1920

Дата смерти

14.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Апольский Михаил Александрович

Мать: не указана

Новосибирская обл., Бакчарский р-н, пос. Вавиловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апольский Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Красногорск
Смерть
14.08.1943
Смоленская обл., Ельнинский р-н, д. Мартынково, в районе
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close