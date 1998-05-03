Hairetdin Arif
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1967
Дата смерти03.05.1998
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1967
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.05.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.05.1998