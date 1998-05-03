Hairetdin Arif — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hairetdin Arif

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1967

Дата смерти

03.05.1998

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1967

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.05.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.05.1998

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