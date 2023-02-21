Кропачева Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропачева Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кропачев Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Кропачев Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Федора Ивановна

Отец ребёнка: Кропачев Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Кропачев Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Парасковья Ивановна

Отец ребёнка: Кропачев Иван Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кропачев Иван Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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