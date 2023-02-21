Кропачева Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кропачев Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Кропачев Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Федора Ивановна
Отец ребёнка: Кропачев Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Кропачев Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Парасковья Ивановна
Отец ребёнка: Кропачев Иван Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно