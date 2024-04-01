Петришина (Паранюк) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петришина (Паранюк) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Паранюк Иван

Мать: Паранюк Мария

Смерть
Неизвестно
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