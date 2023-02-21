Исакова - Иликаева-Казначеева елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова - Иликаева-Казначеева елена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ее
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иликаев фёдор васильевич

Мать: Исакова нина Федоровна

Рождение ребёнка
22.05.1990

Сын: Казначеев - Иликаев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Казначеев михаил Геннадьевич

Рождение ребёнка
16.10.1992

Дочь: Казначеева александра михайловна

Отец ребёнка: Казначеев михаил Геннадьевич

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.08.2001

Дочь: Казначеева Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Казначеев михаил Геннадьевич

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.12.2009

Сын: Казначеев Кирилл Михайлович

Отец ребёнка: Казначеев михаил Геннадьевич

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казначеев михаил Геннадьевич

Смена фамилии
Неизвестно
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