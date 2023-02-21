Исакова - Иликаева-Казначеева елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иликаев фёдор васильевич
Мать: Исакова нина Федоровна
Рождение ребёнка
22.05.1990
Сын: Казначеев - Иликаев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Казначеев михаил Геннадьевич
Рождение ребёнка
16.10.1992
Дочь: Казначеева александра михайловна
Отец ребёнка: Казначеев михаил Геннадьевич
Рождение ребёнка
07.08.2001
Дочь: Казначеева Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Казначеев михаил Геннадьевич
Рождение ребёнка
22.12.2009
Сын: Казначеев Кирилл Михайлович
Отец ребёнка: Казначеев михаил Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смена фамилии
Неизвестно