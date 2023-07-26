Кувшинов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинов Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.04.2002

Сын: Кувшинов Игорь Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.09.2010

Дочь: Кувшинова Алена Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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