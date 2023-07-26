Кувшинов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.04.2002
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.09.2010
Дочь: Кувшинова Алена Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности