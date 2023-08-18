Рятте Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРятте Александр Иванович

Рятте Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рятте (Жадобина) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
24.02.1991

Сын: Рятте Александр Александрович

Мать ребёнка: Рятте (Жадобина) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
24.02.1991

Дочь: Рятте Анна Александровна

Мать ребёнка: Рятте (Жадобина) Наталья Васильевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.