Рятте Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1991
Сын: Рятте Александр Александрович
Мать ребёнка: Рятте (Жадобина) Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
24.02.1991
Дочь: Рятте Анна Александровна
Мать ребёнка: Рятте (Жадобина) Наталья Васильевна