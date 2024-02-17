Гришин Терентий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гришин Яков Иванович
Бракосочетание
02.11.1903
Жена: Гришина Акулина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермилова Ольга Терентьевна
Мать ребёнка: Гришина Акулина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Большакова Мария Терентьевна
Мать ребёнка: Гришина Акулина Егоровна
Смерть
Неизвестно