Гришин Терентий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришин Терентий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гришин Яков Иванович

Мать: Гришина Пелагея Тарасовна

Бракосочетание
02.11.1903

Жена: Гришина Акулина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермилова Ольга Терентьевна

Мать ребёнка: Гришина Акулина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Большакова Мария Терентьевна

Мать ребёнка: Гришина Акулина Егоровна

Смерть
Неизвестно
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