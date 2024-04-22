Смехнов Павел Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения21.06.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1909
Отец: Смехнов Тимофей Ильич
Мать: Смехнова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смехнов Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Смехнова Феодосья Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Павловна
Мать ребёнка: Смехнова Феодосья Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смехнова Феодосья Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смехнова Феодосья Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Павловна
Мать ребёнка: Смехнова Феодосья Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно