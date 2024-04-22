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Смехнов Павел Тимофеевич

Место рождения

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

21.06.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1909

Отец: Смехнов Тимофей Ильич

Мать: Смехнова Вера Алексеевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смехнов Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Смехнова Феодосья Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Павловна

Мать ребёнка: Смехнова Феодосья Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смехнов Леонид Павлович

Мать ребёнка: Смехнова Феодосья Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смехнов Петр Павлович

Мать ребёнка: Смехнова Феодосья Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Павловна

Мать ребёнка: Смехнова Феодосья Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смехнова Феодосья Осиповна

Смерть
Неизвестно
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