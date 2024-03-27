Тухватуллин Равгат Ахмадуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1943
Дата смерти01.03.1984
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1943
Отец: Тухватуллин Ахмадулла
Рождение ребёнка
29.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ульяновск
Рождение ребёнка
01.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Ульяновск
Смерть
01.03.1984
г.Ульяновск