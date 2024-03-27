Тухватуллин Равгат Ахмадуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тухватуллин Равгат Ахмадуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1943

Дата смерти

01.03.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1943

Отец: Тухватуллин Ахмадулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ульяновск
Рождение ребёнка
01.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Ульяновск
Смерть
01.03.1984
г.Ульяновск
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