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Фройман (Фройман) Сарра

Место рождения

Херсонская губ., г. Одесса

Дата рождения

22.12.1904

Дата смерти

10.05.1971

Пол

Женский

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
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Место
Комментарий
Рождение
22.12.1904

Отец: Фройман Исаак

Мать: Фройман (Брейтбард) Доба / Дора

Бракосочетание
1930

Муж: Киблицкий Абрам

Рождение ребёнка
13.12.1931

Сын: Киблицкий Владимир

Отец ребёнка: Киблицкий Абрам

Смерть
10.05.1971
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Около 12.05.1971
Колумбарий, секция 96, ниша 15

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