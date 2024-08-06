Фройман (Фройман) Сарра
Место рожденияХерсонская губ., г. Одесса
Дата рождения22.12.1904
Дата смерти10.05.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1904
Отец: Фройман Исаак
Бракосочетание
1930
Муж: Киблицкий Абрам
Рождение ребёнка
13.12.1931
Сын: Киблицкий Владимир
Отец ребёнка: Киблицкий Абрам
Смерть
10.05.1971
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Около 12.05.1971
Колумбарий, секция 96, ниша 15