Воробьев Георгий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Георгий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1972

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: Воробьев Сергей Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.03.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Петушки, Владимирская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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