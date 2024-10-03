Мозгова (Недокучаева) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.09.1897
Дата смерти09.07.1972
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1897
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мозгов Илья Прохорович
Рождение ребёнка
02.04.1921
Рождение ребёнка
24.08.1923
Рождение ребёнка
16.06.1926
Рождение ребёнка
25.01.1931
Холмец, Шаховская, Московская область
Смерть
09.07.1972
Электроугли, Богородский, Московская область