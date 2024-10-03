Мозгова (Недокучаева) Анна Васильевна 20.09.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мозгова (Недокучаева) Анна Васильевна

Место рождения

Симанково, Шаховская, Московская область

Дата рождения

20.09.1897

Дата смерти

09.07.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1866 г.р.

Муж

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1897

Отец: Недокучаев Василий Васильевич

Мать: Недокучаева (Недокучаева) Соломия Федоровна

Симанково, Шаховская, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мозгов Илья Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мозгов Константин Ильич

Отец ребёнка: Мозгов Илья Прохорович

Рождение ребёнка
02.04.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мозгов Илья Прохорович

Рождение ребёнка
24.08.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мозгов Илья Прохорович

Рождение ребёнка
16.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мозгов Илья Прохорович

Рождение ребёнка
25.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мозгов Илья Прохорович

Холмец, Шаховская, Московская область
Смерть
09.07.1972
Электроугли, Богородский, Московская область

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