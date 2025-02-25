Виноградова Надежда Фёдоровна 12.05.1864 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Виноградова Надежда Фёдоровна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 12.05.1864 ст., Черняевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

умерла Неизвестно

Отец
Виноградов Фёдор Иванович19.09.1825 ст. г.р.
Мать
Виноградова Елизавета Николаевна1834 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1864 ст.

Отец: Виноградов Фёдор Иванович

Мать: Виноградова Елизавета Николаевна

Черняевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96S-S4BL?i=491&cc=5000050&cat=727883

Крещение
17.05.1864 ст.
Черняевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Восприемники: Села Иовлево Николаевской церкви священник Михаил Иоаннов Неаронов и Московского мещанина Моисея Ермолаева Кирсанова жена Мария Михайлова. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96S-S4BL?i=491&cc=5000050&cat=727883

Восприемник
06.10.1883 ст.
Тула, город Тула, Тульская область

Александро-Невская больничная церковь города Тулы. Филипп. Рождение и крещение 06.10.1883 Мать: Богородицкая мещанка девица Надежда Николаева Тычинина, православная. Восприемники: Тульский мещанин Николай Павлов Синельников и дочь священника Ефремовского уезда, села Куркина, Феодора Иванова Виноградова девица Надежда. Сей церкви настоятель священник Петр Иванов Виноградов и исправляющ. должность псаломщика Михаил Дмитриев Воскресенский

Восприемник
10.11.1883 ст.
Тула, город Тула, Тульская область

Александро-Невская больничная церковь города Тулы. Михаил. Рождение и крещение 10.11.1883 Мать: Крапивенского уезда, Должанской? волости, села ? ловлина крестьянская девица Татьяна Феодорова Зубакова, православная. Восприемники: Сей церкви исправляющий должность псаломщика Михаил Димитриев Воскресенский и дочь священника Ефремовского уезда, села Куркина, Феодора Иванова Виноградова девица Надежда. Сей церкви настоятель священник Петр Иванов Виноградов и исправляющ. должность псаломщика Михаил Дмитриев Воскресенский

Восприемник
14.11.1883 ст.
Тула, город Тула, Тульская область

Александро-Невская больничная церковь города Тулы. Филипп. Рождение 13.11.1883, крещение 14.11.1883 Мать: Дочь губернского секретаря Димитрия Алексеева Антоновского Ольга Дмитриевна Антоновская, православная. Восприемники: Богородицкого уезда села ?утова сын дьячка Николая Павлова Ав?родина Николай и дочь священника Ефремовского уезда, села Куркина, Феодора Иванова Виноградова девица Надежда. Сей церкви настоятель священник Петр Иванов Виноградов и исправляющ. должность псаломщика Михаил Дмитриев Воскресенский

Восприемник
25.11.1883 ст.
Тула, город Тула, Тульская область

Александро-Невская больничная церковь города Тулы. Варвара Рождение 24.11.1883, крещение 25.11.1883 Мать: Тульская мещанка Евгения Семенова Лукичева, православная. Восприемники: Тульский цеховой Лев Васильев Гнидин и дочь священника Ефремовского уезда, села Куркина, Феодора Иванова Виноградова девица Надежда. Сей церкви настоятель священник Петр Иванов Виноградов и исправляющ. должность псаломщика Михаил Дмитриев Воскресенский

Смерть
Неизвестно

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