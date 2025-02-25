Виноградова Надежда Фёдоровна
женский, родилась 12.05.1864 ст., Черняевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
умерла Неизвестно
ОтецВиноградов Фёдор Иванович19.09.1825 ст. г.р.
МатьВиноградова Елизавета Николаевна1834 ст. г.р.
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Рождение
12.05.1864 ст.
Черняевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Крещение
17.05.1864 ст.
Черняевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Восприемник
06.10.1883 ст.
Восприемник
10.11.1883 ст.
Восприемник
14.11.1883 ст.
Восприемник
25.11.1883 ст.
Смерть
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96S-S4BL?i=491&cc=5000050&cat=727883