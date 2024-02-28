Харина Евдокия Малафеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти14.05.1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.12.1792
Дочь: Пашнина Анисия Васильевна
Отец ребёнка: Пашнин Василий Кириллович
Рождение ребёнка
26.03.1796
Отец ребёнка: Пашнин Василий Кириллович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Пашнин Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Пашнин Василий Кириллович
Рождение ребёнка
24.02.1802
Дочь: Пашнина Марьяна Васильевна
Отец ребёнка: Пашнин Василий Кириллович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Пашнин Василий Кириллович
Рождение ребёнка
20.10.1812
Дочь: Пашнина Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Пашнин Василий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.05.1843