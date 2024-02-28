Харина Евдокия Малафеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харина Евдокия Малафеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

14.05.1843

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1792

Дочь: Пашнина Анисия Васильевна

Отец ребёнка: Пашнин Василий Кириллович

Рождение ребёнка
26.03.1796

Сын: Пашнин Тит Васильевич

Отец ребёнка: Пашнин Василий Кириллович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Пашнин Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Пашнин Василий Кириллович

Рождение ребёнка
24.02.1802

Дочь: Пашнина Марьяна Васильевна

Отец ребёнка: Пашнин Василий Кириллович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Пашнин Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Пашнин Василий Кириллович

Рождение ребёнка
20.10.1812

Дочь: Пашнина Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Пашнин Василий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашнин Василий Кириллович

Смерть
14.05.1843
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