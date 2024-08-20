Маслов Михаил Ксенофонтович
Место рожденияг.Моршанск
Дата рожденияС 02.11.1875 ст.
Дата смерти10.12.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 02.11.1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 09.09.1905 ст.
Дочь: Маслова Сарра Михайловна
Мать ребёнка: Маслова (Новгородская) Серафима Адриановна
Перхляй, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
10.12.1938
Умер от гнойного цистита