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Маслов Михаил Ксенофонтович

Место рождения

г.Моршанск

Дата рождения

С 02.11.1875 ст.

Дата смерти

10.12.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
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Место
Комментарий
Рождение
С 02.11.1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 09.09.1905 ст.

Дочь: Маслова Сарра Михайловна

Мать ребёнка: Маслова (Новгородская) Серафима Адриановна

Перхляй, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
10.12.1938
Умер от гнойного цистита

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