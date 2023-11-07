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Крылова (Рябчикова) Мария Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крылов Никита Андреевич

Мать: (Крылова) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябчикова (Федорова) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Рябчиков Павел Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Федотова) Александра Павловна

Отец ребёнка: Рябчиков Павел Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябчиков Михаил Павлович

Отец ребёнка: Рябчиков Павел Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябчиков Ефим Павлович

Отец ребёнка: Рябчиков Павел Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябчиков Влас Павлович

Отец ребёнка: Рябчиков Павел Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябчиков Александр Павлович

Отец ребёнка: Рябчиков Павел Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Орлова) Елена Павловна

Отец ребёнка: Рябчиков Павел Маркович

Рождение ребёнка
31.08.1929

Дочь: Рябчикова (Калугина) Анна Павловна

Отец ребёнка: Рябчиков Павел Маркович

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