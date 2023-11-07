Крылова (Рябчикова) Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крылов Никита Андреевич
Мать: (Крылова) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябчикова (Федорова) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Рябчиков Павел Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Федотова) Александра Павловна
Отец ребёнка: Рябчиков Павел Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рябчиков Павел Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рябчиков Павел Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рябчиков Павел Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябчиков Александр Павлович
Отец ребёнка: Рябчиков Павел Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Орлова) Елена Павловна
Отец ребёнка: Рябчиков Павел Маркович
Рождение ребёнка
31.08.1929
Дочь: Рябчикова (Калугина) Анна Павловна
Отец ребёнка: Рябчиков Павел Маркович