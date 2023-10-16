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Боярсков Юрий Викторович

Место рождения

г. Архангельск

Дата рождения

03.01.1954

Дата смерти

07.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1954

Отец: Боярсков Виктор

Мать: не указана

г. Архангельск
Рождение ребёнка
30.04.1980

Сын: Ревва (боярсков) Владимир Юрьевич

Мать ребёнка: Ревва (боярскова) Ирина Николаевна

Красноярский кр. п. Диксон
Рождение ребёнка
01.09.1981

Сын: Шевелев (ревва, Боярсков) Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Ревва (боярскова) Ирина Николаевна

Красноярский кр. п. Диксон
Место жительства
Неизвестно
Красноярский кр. п. Диксон
Смерть
07.04.1985
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