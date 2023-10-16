Боярсков Юрий Викторович
Место рожденияг. Архангельск
Дата рождения03.01.1954
Дата смерти07.04.1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1954
Отец: Боярсков Виктор
г. Архангельск
Рождение ребёнка
30.04.1980
Сын: Ревва (боярсков) Владимир Юрьевич
Мать ребёнка: Ревва (боярскова) Ирина Николаевна
Красноярский кр. п. Диксон
Рождение ребёнка
01.09.1981
Сын: Шевелев (ревва, Боярсков) Андрей Юрьевич
Мать ребёнка: Ревва (боярскова) Ирина Николаевна
Красноярский кр. п. Диксон
Место жительства
Неизвестно
Красноярский кр. п. Диксон
Смерть
07.04.1985